Український фільм демонструватиметься на престижній стримінговій платформі HBO Europe

Восени 2020 року український фільм «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча вийде на престижній європейській стримінговій платформі HBO Europe.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Продюсери стрічки повідомили, що етап передачі всіх матеріалів фільму згідно з міжнародними стандартами компанії HBO вже завершився. Контракт із британським агентством Reason8 Films уклали ще навесні.

«Тепер це не просто перший український фільм про високого чувака, але й перший український фільм про високого чувака, який може ліпити логотип HBO на всі свої картинки та постери», – весело заявили творці фільму.