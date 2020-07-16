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Український фільм демонструватиметься на престижній стримінговій платформі HBO Europe

Дата: 16.07.2020
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Восени 2020 року український фільм «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча вийде на престижній європейській стримінговій платформі HBO Europe.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Продюсери стрічки повідомили, що етап передачі всіх матеріалів фільму згідно з міжнародними стандартами компанії HBO вже завершився. Контракт із британським агентством Reason8 Films уклали ще навесні.

«Тепер це не просто перший український фільм про високого чувака, але й перший український фільм про високого чувака, який може ліпити логотип HBO на всі свої картинки та постери», – весело заявили творці фільму.

«Тепер це не просто перший український фільм про високого чувака, але й перший український фільм про високого чувака, який може ліпити логотип HBO на всі свої картинки та постери», – весело заявили творці фільму.

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