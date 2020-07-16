У старовинному палаці Даховських на Черкащині створять музей Історії Українського Війська

На базі садиби польських шляхтичів Даховських у селі Леськове на Черкащині хочуть створити ландшафтно-парковий музей історії українського війська. Звернення до Кабінету Міністрів про збереження унікального ландшафтно-архітектурного комплексу «Садиба Даховських» і створення на його базі державного музею ухвалила Верховна Рада.

Як інформує ukrmilitary.com, відповідну постанову №3581 14 липня підтримали 335 народних депутатів.

Комплекс «Садиба Даховських» наразі перебуває на балансі оборонного відомства. З цією метою передбачається передати з балансу квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква Міністерства оборони державному ландшафтно-парковому музею історії українського війська на праві оперативного управління 41 будівлю та земельну ділянку площею 88,8 га, які входять до складу «Садиби Даховських».

Пропонується також передбачити у процесі підготовки проєкту Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та в проєктах законів про Держбюджет на наступні роки видатки за цільовим призначенням Міністерству оборони для проведення робіт з реконструкції й облаштування комплексу «Садиба Даховських» з метою створення на його базі музею історії українського війська та його фінансування.

Історична довідка:

«Садиба Даховських» зведена у 50-х роках XIX століття в неоготичному стилі англійського замку за проєктом Казимира Даховського і є найвидатнішою резиденцією польської знаті на території України. Вона займає площу майже 89 га землі. У комплекс входять замок, територія з листяним парком на лівому березі річки Конелки та хвойним на правому березі, гребля зі ставом, а також сад. Творцями садиби є чотири покоління польських поміщиків Даховських, які володіли Леськовим і навколишніми селами з 1770-х років до 1917-го.

Радянська влада родинний маєток Даховських націоналізувала. У різні роки на території маєтку розташовували піонерський табір, санаторій, туберкульозний диспансер, військову частини. З 2003 року садиба і замок перебувають у власності Міністерства оборони України.