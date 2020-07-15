У Черкасах і на Житомирщині викрито антиукраїнських інтернет-агітаторів

Служба безпеки викрила у різних регіонах України агітаторів, які займалися розповсюдженням інформації, спрямованої на розпалювання релігійної, міжнаціональної ворожнечі і підтримку сепаратизму.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, мешканець Черкас, який раніше за свою творчу діяльність став членом Спілки письменників Росії, на замовлення кураторів з РФ готував провокативні матеріали. У них автор публічно засуджував існування однієї з українських конфесій. Також фігурант активно підтримував діяльність ватажків незаконних збройних формувань так званої “Л/ДНР”.

Матеріали він розповсюджував на пропагандистських інтернет-ресурсах РФ. Чоловікові повідомили про підозру.

На Житомирщині СБУ викрила інтернет-агітаторку, яка агітувала до насильницької зміни державної влади і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

У СБУ зазначають, що публічні деструктивні дописи поширювала мешканка Коростишева. Свої заклики вона розміщувала на персональній сторінці в одній із соціальних мереж.

Акаунт інтернет-пропагандистки заблоковано, протиправні звернення – видалено.

Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ. Деталі покарання невідомі.