На Говерлі провели Фестиваль військової пісні

Відбувся фестиваль “Пісні, народжені війною”. Цей фест уже третій, попередні два проводили у місті Яремче, але нині карантин.Тому ветерани війни на Донбасі та волонтери цьогоріч вирішили заспівати на найвищій горі України – Говерлі, повідомляє Репортер .

На жаль, ситуація з карантином внесла корективи в проведення нашого музичного дійства, − сказав напередодні на пресконференції організатор фестивалю, волонтер Олександр Саримсаков. – Та ми, попри різні перепони, все ж вирішили провести фестиваль. Адже нині спостерігаємо тривожну тенденцію, коли суспільство поступово звикає й забуває про те, що на сході України й далі точаться запеклі бої та гинуть кращі представники нашої нації.

За словами Олександра, рішення провести фестиваль на вершині підтримали і гості, і всі артисти, що зголосилися приїхати. Більше того, всі вони не бояться відсутності апаратури, підсилювачів, бо, “на відміну від комерційної «попсової» пісні, наші виконавці мають власні сильні голоси й харизму”.

На гору піднімалися в кілька етапів і з дотриманням усіх санітарних норм. У фестивалі взяли участь приблизно 50 людей – виконавців і гостей свята.