Вороги України у зоні ООС несуть великі втрати

За минулий тиждень в зоні бойових дій на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ склали 25 осіб убитими і 16 пораненими, повідомляють Патріоти України.

Крім того, українські військові за період з 6 по 12 липня знищили 6 одиниць ворожої техніки. Серед них: дві самохідні артилерійські установки калібру 122 мм 2С1 і дві артилерійські гаубиці калібру 152 мм 2А65 “Мста Б». Також були виведені з ладу бронеавтомобіль виробництва РФ «Тигр» і один армійський колісний позашляховик.

У ГУР підкреслили, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства і дезертирство особового складу, повідомили в штабі ООС. Тільки минулого тижня у окупантів було зафіксовано 4 смертельних випадки в результаті передозування наркотиками, одна спроба самогубства і кілька залишення місця служби зі зброєю. Крім того, бойовики часто підриваються на власних мінах.