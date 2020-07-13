На озері Басів Кут у Рівному відбувся Фестиваль прадавніх човнів

Два дні поспіль тривав Фестиваль прадавніх човнів на озері Басів Кут у Рівному.

“Такий фестиваль проводимо вперше. На жаль, через пандемію, подія відбулася в онлайн-режимі для перегляду усіма охочими, які бажають поринути в атмосферу Київської Русі.

Змагалися рівненські “Ладі” та “Гунгніру”, чернівецькі “Хугін” та “Сілд”, олевські “Добриня”, “Фрам” та “Челнок”, – розповів кореспонденту агентства організатор фестивалю, відомий рівненський мандрівник, ініціатор будівництва човна вікінгів Юрій Ойцусь.

Під час фестивалю відбувся видовищний парад човнів, після якого розпочалися змагання на воді, веслярі показали перегони під вітрилами та без них.

Як повідомлялось раніше, минулого року у Рівному біля обласного краєзнавчого музею група ентузіастів взялася будувати 9-метровий вузький дерев’яний човен вікінгів. Того ж літа точну копію давнього човна вікінгів спустили на воду озера Басів Кут у Рівному.

За словами ініціатора задуму Юрія Ойцюся, це початок масштабного проєкту. Його суть у створені в підніжжі древнього городища, поблизу озера Басів Кут, етнографічного комплексу музею-скансену “Городище Оствиця”.

Історична правда