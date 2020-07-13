“Гвардія-2020″: спільні навчання пройшли під керівництвом Генштабу та за участі радників з Канади і США

Нацгвардія, ЗСУ та ДПСУ провели спільну підготовку сил оборони в рамках командно-штабного навчання «Гвардія-2020».

Про це повідомляє Міноборони України.

Спільні командно-штабні навчання «Гвардія–2020» проходять на загальновійськовому полігоні Широкий лан.

Було відпрацьовано управління об’єднаним угрупованням військ у ході ведення дій під час відсічі збройної агресії.

Навчання проходили під керівництвом Генштабу ЗСУ.

За легендою навчань, парашутно-десантна дивізія противника перейшла кордон, форсувала водну перешкоду, намагалась захопити плацдарм з розвитком наступу і захопленням деяких населених пунктів.

Батальйонно-тактична група бригади швидкого реагування Нацгвардії виконувала дії щодо ведення оборони.

Для протидії противнику було залучено артилерію, протиповітряну оборону, танковий підрозділ та авіацію.

«Авіація залучалась до дій щодо підтримання і прикриття оборони батальйонно-тактичної групи — нанесення противнику ураження», – розповідає командир бригади швидкого реагування Нацгвардії Іван Миропольський.

За перебігом дій спостерігала група радників з питань доктрини та освіти (DEAG) Міністерства оборони США та Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні.

Раян Стімпсон, командир тренувальної місії UNIFIER: «Ми побачили на полігоні ті результати, які принесла наша співпраця, оскільки вона триває вже доволі довгий час і ми підтримуємо цю професійну військову підготовку у Національній гвардії України, зокрема, цікаво також спостерігати за процесом планування і виконання операцій за тими стандартами, якими користуються і Канада, і країни НАТО в цілому».