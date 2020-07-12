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Український всюдихід Sherp приємо вразив глядачів і журі міжнародних змагань позашляховиків у США

Дата: 12.07.2020
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Український всюдихід Sherp взяв участь у позашляхових змаганнях в Сполучених Штатах Америки та приємно здивував і навіть вразив американців.

Про це пише Mmr.

Змагання полягає в тому, щоб подолати ділянку болота. Багатьом потужним всюдиходам це було не по зубах і їх довелося витягувати з багнюки.

І тут за справу взявся Шерп. Він оснащений скромним 1,5-літровим дизелем на 44 «конячки», але це не завадило йому повільно, але впевнено подолати перешкоду.

Нагадаємо, Харківський тракторний завод презентував новинки техніки.

Як ми повідомляли раніше, українські енергетики отримали новий спецавтомобіль.

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