Український всюдихід Sherp приємо вразив глядачів і журі міжнародних змагань позашляховиків у США

Український всюдихід Sherp взяв участь у позашляхових змаганнях в Сполучених Штатах Америки та приємно здивував і навіть вразив американців.

Про це пише Mmr.

Змагання полягає в тому, щоб подолати ділянку болота. Багатьом потужним всюдиходам це було не по зубах і їх довелося витягувати з багнюки.

І тут за справу взявся Шерп. Він оснащений скромним 1,5-літровим дизелем на 44 «конячки», але це не завадило йому повільно, але впевнено подолати перешкоду.

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