У Києві затримано російського шпигуна, одного з кураторів керівництва т.зв. “ДНР”

Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого «Розвідувального управління ДНР» та інших підрозділів зазначеної терористичної організації.
Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру.
«У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над “керівниками” терористичної організації “ДНР”.», – йдеться у повідомленні СБУ
Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смірнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників «ДНР» Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших.
Також важлива частина оприлюднених записів – розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний “Хмурий”) та Леонідом Харченком (позивний «Крот»), яких оголошено у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.