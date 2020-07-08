У Києві затримано російського шпигуна, одного з кураторів керівництва т.зв. “ДНР”

СБУ затримала в Києві російського шпигуна громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з «кураторів» керівників так званого «ДНР» за лінією Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ (раніше мало назву ГРУ РФ).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого «Розвідувального управління ДНР» та інших підрозділів зазначеної терористичної організації.

Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру.

«У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над “керівниками” терористичної організації “ДНР”.», – йдеться у повідомленні СБУ

Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смірнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників «ДНР» Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших.

Також важлива частина оприлюднених записів – розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний “Хмурий”) та Леонідом Харченком (позивний «Крот»), яких оголошено у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.