Збільшився список країн, кордони яких знову відкриті для туристів з України

Поки Європейський союз вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня, Міністерство закордонних справ (МЗС) констатує, що на даний момент українці можуть в’їжджати з туристичною метою до США, Великобританії, Албанії, Словенії, Туреччини та Єгипту. Також українцям відкриті кордони Хорватії, Чорногорії, Сербії, Мексики, Білорусі та ряду інших країн.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба МЗС.

«На сьогодні громадяни України можуть в’їжджати в Албанію, Велику Британію, Словенію, США, Туреччину та Єгипет», – йдеться у відповіді на запит.

При цьому в США діє обмеження на в’їзд для тих громадян України, які протягом останніх 14 днів перебували, в тому числі транзитом, у будь-якій із країн Шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії.

Обмежень на в’їзд до Великої Британії та Албанії для українців немає.

Після в’їзду до Великої Британії з британською візою (або безпосередньо з ірландською) можна також відвідати Ірландію, в’їзд до якої теж дозволено громадянам України.

До Словенії в’їзд громадян України дозволено за умови проходження 14-денного карантину, крім тих, у кого є дозвіл на проживання.

Для відвідин Туреччини українцям необхідно оформити страховку, яка покриє можливе захворювання на COVID-19 (її можна придбати онлайн, у туроператора, під час купівлі авіаквитків або безпосередньо в турецькому аеропорту після прибуття).

На в’їзд до Єгипту обмежень для українців немає, але після повернення в Україну необхідно дотримуватися двотижневої самоізоляції, оскільки країну віднесено до так званої «червоної зони» захворюваності на коронавірус.

Згідно з інформацією посольств України за кордоном, вищевказані МЗС країни – не єдині, куди дозволяється в’їзд громадян України.

В Європі українцям також дозволено відвідування Хорватії, Чорногорії, Сербії та Білорусі.

Водночас для відвідування Чорногорії необхідно надати негативний тест на коронавірус (ПЛР або ІФА на антитіла, зроблений не пізніше 72 годин до перетину кордону), а після в’їзду в Білорусь треба буде 14 днів перебувати на самоізоляції.

Згідно з інтерактивною мапою світу від МЗС, в Америці українці можуть відвідати не тільки США, але й Мексику, а в Азії для громадян України відкрито в’їзд до 5 країн, серед яких Корея.

Своєю чергою в Африці, крім Єгипту, для в’їзду українців відкрито десяток країн, але без обмежень і зобов’язання пройти 14-денну обсервацію – тільки Танзанія і Замбія.

Водночас транзит через переважну більшість країн світу зараз заборонений, тому туристичні подорожі можуть виникнути переважно літаком за наявності відповідних авіарейсів.

МЗС звертає увагу на те, що режим поїздок періодично переглядається країнами, наразі загальних обмежень не існує і кожна держава запроваджує власні, тому напередодні поїздки варто уважно вивчити умови і специфіку в’їзду для кожної країни.

Разом з тим, через поширення коронавірусу в світі та зростання числа нових випадків захворювання МЗС рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок за кордон без крайньої необхідності.