ЗСУ відпрацювали перехід у масштабний наступ з використанням американських ракет Javelin і турецьких ударних літальних апаратів Bayraktar

На Рівненщині пройшли планові тактичні навчання Збройних Сил з керівним складом армії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак особисто переконався як у військах відпрацьовується тактика застосування «Javelin» та вражають цілі безпілотники «Bayraktar TB2».
Раніше повідомлялось, що в подальшому заплановано оснащення ПТРК Javelin кожної з бригад у складі Операції об’єднаних сил. Щодо кількості розрахунків, котрі планується підготувати Головнокомандувач ЗСУ не розказав, зіславшись на державну таємницю.
Під час навчань було відпрацьовано вирішення тактичних завдань у ході наступу, cтворення та застосування нових елементів бойового порядку, комплексного вогневого ураження.
Відпрацьовано застосування сил і засобів оперативного забезпечення, зокрема у подоланні мінних полів різної складності.
Окрім того, демонструвалась перспективна система управління ракетних військ і артилерії з використанням автоматизованої системи «Дзвін» (система керування військами – ред.).
- Також присутнім під час ротних тактичних навчань було продемонстровано можливості систем лазерної імітації стрільби LAZERTAG (для боротьби з БПЛА – ред.)
Окрім екіпірування ним особового складу, обладнання встановлювалось на стрілецьку і протитанкову зброю, бойову техніку, використовувались імітаційні міни та гранати.
«За 6 років ми навчилися добре оборонятися. Рік тому я поставив завдання підготувати війська до наступальних дій», — заявив генерал-полковник Руслан Хомчак.