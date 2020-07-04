ЗСУ відпрацювали перехід у масштабний наступ з використанням американських ракет Javelin і турецьких ударних літальних апаратів Bayraktar

На Рівненщині пройшли планові тактичні навчання Збройних Сил з керівним складом армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак особисто переконався як у військах відпрацьовується тактика застосування «Javelin» та вражають цілі безпілотники «Bayraktar TB2».

Раніше повідомлялось, що в подальшому заплановано оснащення ПТРК Javelin кожної з бригад у складі Операції об’єднаних сил. Щодо кількості розрахунків, котрі планується підготувати Головнокомандувач ЗСУ не розказав, зіславшись на державну таємницю.

Під час навчань було відпрацьовано вирішення тактичних завдань у ході наступу, cтворення та застосування нових елементів бойового порядку, комплексного вогневого ураження.

Відпрацьовано застосування сил і засобів оперативного забезпечення, зокрема у подоланні мінних полів різної складності.

Окрім того, демонструвалась перспективна система управління ракетних військ і артилерії з використанням автоматизованої системи «Дзвін» (система керування військами – ред.).

Також присутнім під час ротних тактичних навчань було продемонстровано можливості систем лазерної імітації стрільби LAZERTAG (для боротьби з БПЛА – ред.)

Окрім екіпірування ним особового складу, обладнання встановлювалось на стрілецьку і протитанкову зброю, бойову техніку, використовувались імітаційні міни та гранати.

«За 6 років ми навчилися добре оборонятися. Рік тому я поставив завдання підготувати війська до наступальних дій», — заявив генерал-полковник Руслан Хомчак.

Під час попереднього підбиття підсумків Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив на важливості синергії та злагодженості дій керівного складу військових частин Збройних Сил України під час підготовки підрозділів та частин.

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