Розпочав роботу єдиний туристичний портал VISIT Ukraine Today

30 червня розпочав роботу єдиний інформаційний портал для туристів, які подорожують Україною, а також для українців, які їдуть за кордон.

Про це пише Хмарочос.

На порталі VISIT Ukraine Today розміщено актуальну інформацію про:

правила перетину кордону;

правила в’їзду українців до країн світу;

перелік країн «зеленої зони» та «червоної зони»;

правила адаптації карантину, обсервації / самоізоляції;

правила поведінки в аеропортах;

правила перебування у містах, готелях, публічних місцях, закладах харчування тощо;

встановлення та користування мобільним додатком «Дій вдома».

Також на сайті можна придбати медичний страховий поліс українських компаній, який покриває лікування COVID-19 та обсервацію.

Інформація на ресурсі доступна трьома мовами – українською, англійською та російською.

На всіх вокзалах і в аеропортах планують розмістити QR-коди з посиланням на портал.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України створило інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.