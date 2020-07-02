Розпочав роботу єдиний туристичний портал VISIT Ukraine Today

30 червня розпочав роботу єдиний інформаційний портал для туристів, які подорожують Україною, а також для українців, які їдуть за кордон.
Про це пише Хмарочос.
На порталі VISIT Ukraine Today розміщено актуальну інформацію про:
- правила перетину кордону;
- правила в’їзду українців до країн світу;
- перелік країн «зеленої зони» та «червоної зони»;
- правила адаптації карантину, обсервації / самоізоляції;
- правила поведінки в аеропортах;
- правила перебування у містах, готелях, публічних місцях, закладах харчування тощо;
- встановлення та користування мобільним додатком «Дій вдома».
Також на сайті можна придбати медичний страховий поліс українських компаній, який покриває лікування COVID-19 та обсервацію.
Інформація на ресурсі доступна трьома мовами – українською, англійською та російською.
На всіх вокзалах і в аеропортах планують розмістити QR-коди з посиланням на портал.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України створило інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.