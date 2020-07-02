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Розпочав роботу єдиний туристичний портал VISIT Ukraine Today

Дата: 02.07.2020
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30 червня розпочав роботу єдиний інформаційний портал для туристів, які подорожують Україною, а також для українців, які їдуть за кордон.

Про це пише Хмарочос.

На порталі VISIT Ukraine Today розміщено актуальну інформацію про:

  • правила перетину кордону;
  • правила в’їзду українців до країн світу;
  • перелік країн «зеленої зони» та «червоної зони»;
  • правила адаптації карантину, обсервації / самоізоляції;
  • правила поведінки в аеропортах;
  • правила перебування у містах, готелях, публічних місцях, закладах харчування тощо;
  • встановлення та користування мобільним додатком «Дій вдома».

Також на сайті можна придбати медичний страховий поліс українських компаній, який покриває лікування COVID-19 та обсервацію.

Інформація на ресурсі доступна трьома мовами – українською, англійською та російською.

На всіх вокзалах і в аеропортах планують розмістити QR-коди з посиланням на портал.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України створило інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.

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