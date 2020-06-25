Співачка з України перемогла на міжнародному конкурсі World Vision 2020

Українка Софія Єгорова виборола перше місце на міжнародному вокальному конкурсі World Vision 2020. За вихід до фіналу онлайн-конкурсу боролися понад 720 учасників із 45 країн світу.

Для участі в дистанційному конкурсі артист подає заявку, відправляє відео з піснею, яку обов’язково виконано наживо. А судді дивляться всі виступи конкурсантів, голосують у два етапи, спочатку вибравши фіналістів, і вже серед фіналістів вибирають найкращих.

“Для мене формат онлайн-конкурсу в новинку. Коли оголосили бали від журі й надіслали диплом, де написано “Софія Єгорова, Україна. Перше місце”, я відчула величезну радість і подяку. Після оголошення результатів World Vision 2020 мене запросили на офлайн-конкурси до Вірменії та Дубая. Це дуже несподівано і приємно, хоча ще немає точних дат конкурсів, позаяк карантин триває”, – розповіла Єгорова.

Нині Єгорова бере участь ще в одному дистанційному конкурсі в Македонії, де минулого літа на конкурсі виборола спеціальний приз від журі.

У Києві співачка працює над записом дебютного альбому. А вже днями Софія готує новий музичний сюрприз – ремікс на трек “Ми є любов”.

112.ua