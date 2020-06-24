Збройні Сили України отримають роботизовані машини та безпілотні авіакомплекси. А головне – нові крилаті ракети

За словами Миронюка, відповідно до основних показників Державного оборонного замовлення у 2020-2022 роках передбачається закупівля ракет типу “Вільха” до РСЗВ “Смерч”, сучасних високоточних протитанкових засобів, а також новітніх засобів ураження термобаричної дії.
Також до Збройних Сил України має потрапити протикорабельний ракетний комплекс наземного базування “Нептун”, який нещодавно пройшов успішні випробування вже з бойовою частиною.Окрім того, як зазначає заступник міністра оборони, українські військові отримають берегові радіолокаційні станції спостереження за надводною обстановкою СР-210 “Дельта” та заобрійні радіоелектронні засоби виявлення та цілевказання “Мінерал-У”.
Серед пріоритетів заступник міністра оборони назвав і “безпілотну” складову – роботизовані машини розмінування та безпілотні авіаційні комплекси різного призначення, а також, крім того, сучасні цифрові засоби зв’язку та радіоелектронної боротьби.