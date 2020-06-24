﻿

Замок “Паланок” на Закарпатті “відкриє портал у Середньовіччя”

Дата: 24.06.2020
Автор:

Український культурний фонд підтримав проєкт Мукачівського історичного музею по програмі «Культура. Туризм. Регіони».

Очікуваний бюджет проєкту Реміснича мануфактура «Паланок» більше 600 тисяч гривень.

Головна ідея проєкту, ініціаторами якого є Мукачівський історичний музей спільно з Мукачівським туристично-інформаційним центром, – внести різноманітність в стіни старовинної фортеці, щоб кожний охочий зміг стати активним учасником життя замку!

Проєкт презентуватиме цікаві історичні реконструкції, середньовічні забави та ремесла.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру