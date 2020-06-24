Замок “Паланок” на Закарпатті “відкриє портал у Середньовіччя”

Український культурний фонд підтримав проєкт Мукачівського історичного музею по програмі «Культура. Туризм. Регіони».

Очікуваний бюджет проєкту Реміснича мануфактура «Паланок» більше 600 тисяч гривень.

Головна ідея проєкту, ініціаторами якого є Мукачівський історичний музей спільно з Мукачівським туристично-інформаційним центром, – внести різноманітність в стіни старовинної фортеці, щоб кожний охочий зміг стати активним учасником життя замку!

Проєкт презентуватиме цікаві історичні реконструкції, середньовічні забави та ремесла.