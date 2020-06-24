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У Києві біля посольства РФ пройшла акція “Трагедія для світу – свято для Росії”

Дата: 24.06.2020
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У Києві активісти провели акцію “Трагедія для світу — свято для Росії”. Вона пройшла під посольством Росії, повідомляє “Укрінформ” із посиланням на власкора.

Активісти тримали у руках плакати із написами: “Парад перемоги” — це не вибачення за напад на Польщу”, “Війна — не привід для свята”, “Ні повторенню помилок історії”, “Гітлер і Сталін — винуватці Другої світової війни” тощо. На металевому паркані  було прикріплено плакат із написом “Україна — не Росія”.

Мета акції — нагадати про участь СРСР у розв’язуванні Другої світової війни.

При цьому учасники акції нагадали, що всупереч російській пропаганді пам’ять про жертви Другої світової війни вшановується в Україні на належному рівні.

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