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Очаківські “морські котики” пролетіли на парашутах 15 кілометрів та десантувались в тил умовного ворога

Дата: 24.06.2020
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У ході бойових навчань “морських котиків” з Очакова було відпрацьовано вивід операторів 73-го морського центру спеціального призначення через умовну лінію зіткнення в тил противника повітряним шляхом за допомогою парашутних систем типу “Крило”.

Про це повідомляє пресслужба 73-го морського центру спецпризначення ім.кошового отамана Антіна Головатого.

Спецпризначенці 73-го морського центру мають чудову репутацію серед своїх і недобру славу у ворогів...

Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували вивід групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів.

У 73-у морському центрі спеціального призначення постійно проводяться навчання по виводу груп на великі дистанції, і 15 кілометрів не є кінцевою метою, оператори 73 морського центру Сил Спеціальних Операцій готуються до польотів на 20 та 30 кілометрів.

Під час польоту використовуються радіостанції для підтримання зв`язку між операторами в повітрі та для координації дій.

Даний спосіб виведення груп дозволяє приховано висадити розвідників з повним екіпіруванням для подальшого виконання завдань в тилу ворога.

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