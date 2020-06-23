У Києві ліквідували угруповання “кремлеботів”, яке поширювало в інтернеті сепаратистські заклики

Діяльність проросійського угруповання, яке закликало до порушення територіальної цілісності нашої країни, припинила Служба безпеки України.

Як повідомляє пресслужба відомства, за даними слідства, пропагандисти, один із яких має російський паспорт, знімали та поширювали в інтернеті сепаратистські матеріали і сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

Зловмисники, зокрема, агітували за порушення державних кордонів і створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Також встановлено, що зловмисники часто бували учасниками маніпулятивних сюжетів на російських пропагандистських каналах.

Експертиза засвідчила, що відеоматеріали, які відзняли зловмисники, містять публічні заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під час слідчих дій за місцем проживання і тимчасового перебування учасників групи правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з Російської Федерації, носії інформації та заборонену літературу, а також пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

У межах кримінального провадження, відкритого за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили про підозри організатору групи та його спільнику.

Тривають слідчі дії. Перевіряють інформацію щодо можливої причетності окремих українських політсил та громадських організацій до фінансування антиукраїнських пропагандистських акцій.