Контррозвідкою затримано бойовика “ДНР”

Контррозвідкою Служби Безпеки України затримано бойовика терористичної організації «ДНР».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

Затриманий є бійцем «4-го батальйону територіальної оборони 1-го корпусу «ДНР».

Його було затримано при спробі проходження контрольного пункту в’їзду-виїзду на окуповану територію Донецької області.

Бойовик їхав на підконтрольну уряду територію України з рядом «документів»: військовим квитком, контрактом на проходження військової служби та посвідчення «Фонду ветеранів бойових дій».