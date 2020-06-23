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Контррозвідкою затримано бойовика “ДНР”

Дата: 23.06.2020
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Контррозвідкою Служби Безпеки України затримано бойовика  терористичної організації «ДНР».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

Затриманий є бійцем «4-го батальйону територіальної оборони 1-го корпусу «ДНР».

Його було затримано при спробі проходження контрольного пункту в’їзду-виїзду на окуповану територію Донецької області.

Бойовик їхав на підконтрольну уряду територію України з рядом «документів»: військовим квитком, контрактом на проходження військової служби та посвідчення «Фонду ветеранів бойових дій».

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