Генштаб перевірив боєготовність морської авіації і злагодженість її дій з морською піхотою

На Миколаївщині відбулася перевірка готовності сил і засобів до виконання визначених завдань Морської піхоти.

Про це повідомляє АрміяІнформ.

За інформацією, перевірка готовності чергових сил і засобів відбувалася в комплексі й за участю морської піхоти, морської авіації та корабельного складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Так, особовий склад підрозділу морської піхоти здійснив перекидання повітрям на один з важливих об’єктів у виключній морській зоні України та приступив до його оборони. Водночас екіпажі морської авіації, крім вдосконалення льотних навичок, відпрацювали повітряну розвідку та пошук човна умовного противника.