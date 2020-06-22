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Разом – проти новітніх окупантів: американські союзники відправляють Україні ракети для протитанкових комплексів Javelin

Дата: 22.06.2020
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Військові США підготували до відправки в Україну вантаж по лінії військової допомоги. Серед іншого Сполучені Штати відправляють ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter Транспортного командування США.

«Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабази «Довер», вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну», – сказано в повідомленні.

Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон як і раніше залишається «прихильним суверенітету і територіальній цілісності України».

Як повідомляла АрміяInform, США передає українським партнерам військове обладнання на понад 60 мільйонів доларів, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin.

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