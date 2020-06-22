Переможний стартап: українка створила шкільний додаток у США і залучила 5 мільйонів доларів інвестицій

ClassTag – безкоштовна платформа, що підтримує більше 60 мов, де батьки можуть спілкуватися зі шкільними вчителями своїх дітей. Батьки можуть використовувати платформу для інформації про події, екскурсії, збір грошей. Для вчителів це простий спосіб спілкуватися з батьками. Для зв’язку через додаток його необов’язково встановлювати – можна використовувати телефон, пошту, месенджери або навіть папір.

У ClassTag уже понад 2 млн користувачів у 25 000 шкіл США. AIN.ua пише, що компанію заснувала підприємиця Влада Лоткіна, яка переїхала з Харкова до США, навчалася в школі бізнесу Вортона, працювала в Boston Consulting і Dell. Історія стартапу почалася з того, що їй хотілося брати участь у навчанні дочки.

Монетизація ClassTag відбувається за рахунок реклами на платформі. За даними Forbes, із платформою співпрацюють HP, Clorox, Under Armour, Lands ‘End, Chobani, Penguin Random House, National Geographic Explorer та інші бренди.