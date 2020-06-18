США передали Україні нову партію протитанкових ракет Javelin, рацій та боєприпасів на 60 мільйонів доларів

Про це повідомляє Посольство США в України на сторінці Facebook.

«Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID-19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin», – йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що США і далі стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.