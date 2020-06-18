﻿

США передали Україні нову партію протитанкових ракет Javelin, рацій та боєприпасів на 60 мільйонів доларів

Дата: 18.06.2020
Автор:
Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для потреб військових та передало їх українським партнерам.

Про це повідомляє Посольство США в України на сторінці Facebook.

«Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID-19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin», – йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що США і далі стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру