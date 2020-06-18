США передали Україні нову партію протитанкових ракет Javelin, рацій та боєприпасів на 60 мільйонів доларів
Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для потреб військових та передало їх українським партнерам.
Про це повідомляє Посольство США в України на сторінці Facebook.
У посольстві наголосили, що США і далі стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.
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