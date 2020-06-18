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На Луганщині знищено вантажівку бойовиків, яка збирала боєприпаси від двох своїх розбитих мінометів…

Дата: 18.06.2020
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Ворога знищено на відтинку фронту, який контролюється найманевренішими протитанковими розрахунками механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр"

На Донбасі ліквідували вантажівку бойовиків, що здійснювала транспортування боєприпасів на позиції бойовиків в районі населеного пункту Сентяївка (колишній Фрунзе).

Про це повідомив волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook.

За його словами сталось це у районі, де напередодні було знищено два міномети окупаційних військ.

Цю ділянку фронту боронить 93-я механізована бригада імені Холодного Яру.

«Пам’ятаєте нещодавнє відео на якому вогонь з Холодного Яру знищив два міномети російських бойовиків? У районі Фрунзе за Бахмутною. Боєкомплект тоді залишився цілим. Бойовики вирішили його забрати. Їх чекали. Це горить КамАЗ який російські найманці відправили забирати БК», – написав Роман Донік, публікуючи відповідне відео.

Український мілітарний портал

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