Український спортсмен поділився очікуваннями від бою UFC проти росіянина

Про це повідомляє Sport24.

Доскальчук назвав бій проти Уланбекова, якого тренує батько чемпіона світу UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Хабіба Нурамгомедова – Абдулманап Нурмагомедов – великою честю.

“Тагіра тренує Нурмагомедов. Для мене це честь. Тому що Абдулманап – один із найкращих тренерів у світі, Хабіб – один із найкращих бійців незалежно від вагових категорій, а Тагір – учень Абдулманапа. Мені цікавий такий виклик, тому я із задоволенням його прийняв”, – сказав Доскальчук.

Доскальчук зустрінеться з Уланбековим 15 липня в ОАЕ.

В активі 30-річного Олександра Доскальчука, який виступає у найлегшій вазі (до 61 кг), 9 виграних поєдинків з 10.

На рахунку 29-річного Уланбекова 11 поєдинків, в яких він здобув 10 перемог і зазнав 1 поразки.