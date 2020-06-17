СБУ заявляє про ліквідацію неонацистської терористичної організації, керованої громадянином Росії

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність неонацистського радикального осередку, який очолював громадянин РФ. Слідчі дії одночасно відбулися у Києві та Харкові.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Для популяризації своїх поглядів зловмисники займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.

Поширювали літературу на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Також оперативники СБУ задокументували розповсюдження зловмисниками видань терористичної спрямованості, через телеграм-канали та закриті спільноти у соціальних мережах із загальною аудиторією понад 3 тисячі осіб.

У ході обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори «Третього рейху», зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот та чеки на доставку забороненої літератури з-за кордону.

Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.

Триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.

Викриття угруповання проводилось під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та прокуратури міста Києва.