Легко оминувши “протиповітряну оборону” ворога, ЗСУ засипали вулиці окупованого Луганська сотнями листівок

У неділю, 14 червня, над тимчасово окупованим Луганськом українські військові розкидали листівки, продемонструвавши слабкість протиповітряної оборони бойовиків “ЛНР”.

Відео цієї абсолютно мирної повітряної операції опубліковано на Facebook-сторінці фонду “Повернись живим”, передають Патріоти України.

“По-перше, це красиво) У неділю, 14 червня, українські військовослужбовці передали “привіт” жителям окупованого Луганська – розкидали над містом з повітря кілька сотень листівок”, - сказано в підписі до відео.

Цей політ повинен був стати нагадуванням жителям окупованого міста, що в Україні пам’ятають про них і піклуються. У листівках були інструкції, як поводитися під час пандемії коронавірусу, а також нагадування про пошану шахтарської праці, який, судячи з страйку на шахті “Комсомольська”, на окупованій території не цінується.

Крім того, розкидані з повітря листівки продемонстрували слабкість протиповітряної оборони бойовиків ЛНР.