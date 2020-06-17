Фільм про бойове мистецтво українських козаків б’є рекорди популярності на турецькому телебаченні

Фільм про бойове мистецтво українських козаків посів найрейтинговіші місця у своєму сегменті на турецькому телебаченні TRT, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Facebook.

“Турецька знімальна група за власною ініціативою провела зйомки на острові Хортиця та на Запоріжжі. Вона повністю занурилися в місцевий побут, тренувалися та жила за козацькими звичаями”, – розповів дипломат.

Протягом п’яти днів ведучий програми, турецький актор Нехар Ерен навчався в запорізьких козаків володінню різними видами зброї, а також досліджував їхні звичаї та спосіб життя. Наостанок Нехар складав іспит, щоби показати, чому він навчився за час спілкування з козаками.

Андрій Сибіга також нагадав, що турецькі режисери зняли промоційний фільм про Україну, орієнтований на турецьку авдиторію. Цей проморолик про Україну вперше продемонстрували торік у межах Днів українського кіна в Стамбулі.

Нагадаємо, що днями з’явився тизер українського фільму режисера Костянтина Коновалова “Фортеця Хаджибей”. Події фільму відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор’я.

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