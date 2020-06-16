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У Франції вийшло друком продовження суперечливого коміксу про Євромайдан

Дата: 16.06.2020
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Друга частина коміксів про Революцію Гідності – Maїdanlove – де оповідається історія кохання під час буремних подій, вийшла друком у Франції.

Збірку випустило видавництво Grand Angle, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У коміксах у вельми довільній і суперечливій щодо політичних реалій формі розповідається про трьох молодих людей – Богдана, Олену та Іванну.

Богдан – військовослужбовець підрозділу “Беркут”, який мусить виконувати накази для придушення Євромайдану. Олена й Іванна – активістки революції. За сюжетом, натхненний коханням Богдан збагнув злочинність режиму Януковича та покинув службу в “Беркуті”.

Усе це відбувається на тлі прагнень президента РФ Путіна завадити європейській інтеграції України та посилити контроль над країною через Януковича, який, за версією авторів, одержимий своїм золотим унітазом. Присутні в цій історії й “неонацисти” (знову ж таки, у викладі французьких авторів) із партії “Свобода”.

Варто зауважити, що у коміксі доволі правдиво представлені прагнення українців, які виступили проти корупції, злочинної влади, намагань Кремля підпорядкувати Україну та заблокувати її європейський шлях.

Згадують автори і героїв Небесної сотні. “Майдан завжди сумуватиме за цими загиблими. Вони ніколи не будуть забуті”, – каже одна з героїнь.

Нинішня частина коміксів – продовження першої збірки коміксів Maїdanlove про події Революції Гідності, яка вийшла у Франції навесні 2019 року.

Історична правда

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