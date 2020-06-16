У Чорному морі пройшов бойові випробування новий броньований артилерійський катер “Костопіль”

В акваторії Чорного моря відбуваються державні випробування малого броньованого артилерійського катера «Костопіль».

Про це пише Український мілітарний портал з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

Зазначається, що випробування бойових модулів тривали з бойовими стрільбами.

Довідка

Малий броньований артилерійський катер збудований на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському». МБАК «Костопіль» почали будувати 2018 року та під час закладки восьмого малого броньованого артилерійського катеру та третього десантно-штурмового проекту 58503 типу «Кентавр-ЛК» у лютому 2019-го року на підприємстві проводили роботи з його збирання.

Спуск на воду 7-го МБАКу відбувся 3 квітня 2019-го року. В липні 2019-го він був помічений в Києві під час заводських випробувань. Перехід до Одеси був здійснений наприкінці вересня-початку жовтня 2019-го року, коли його було помічено в районі Черкас під час переходу мосту.

Катер назвали на честь однойменного міста Костопіль, райцентра в Рівненській області, де проживав загиблий у 2017 році морський піхотинець Кондратюк Олексій Володимирович.

Нагадаємо, в Україні пройшли успішні випробування РТР «Кольчуга-КЕ».

Окрім того, на Одещині вчергове успішно випробували крилаті ракети «Нептун».

Також, як повідомлялося раніше, на військовому полігоні випробовують модернізований українськими конструкторами танк Т-72 з високоточною ракетою.