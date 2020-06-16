На Донеччині повторно затриманий бойовик, який передавався “ДНР” за обміном

Українські військові на Донеччині затримали учасника обміну полоненими Сергія Пастухова, який відбувся в грудні 2019 року.

Про це 15 червня повідомив інформаційний ресурс сапаратистів ДАН, пише “Новинарня”.

Пастухов купався в ставку біля селища Олександрівка. Перепливши на інший берег, чоловік опинився на підконтрольній українському уряду території.

Він був затриманий і доправлений в Курахівський районний відділ поліції. Зараз чоловік перебуває в СІЗО у Маріуполі. Нагадаємо: Пастухов був засуджений до 12 років позбавлення волі як один з подільників терористки Юлі Просолової у вбивстві полковника Служби безпеки України, контррозвідника Олександра Хараберюша. Його підірвали в авто у Маріуполі 31 березня 2017 року.

Згідно інформації деяких вітчизняних ЗМІ, Пастухов спеціально втік від “пастухів” ОРДО. Причини й обставини “запливу за буйки” з’ясують українські слідчі.