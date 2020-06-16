До України прибули 90 військових інструкторів з Канади

До України прибула друга частина дев’ятої ротації Оперативної об’єднаної місії Збройних сил Канади UNIFIER. Про це повідомляє на своїй сторінці у мережі Facebook командування ЗС Канади в Україні.

«Почесний консул Канади у Львові Оксана Винницька-Юсипович, командувач оперативної групи підполковник Раян Стімпсон і сержант-майор Кріс Рігбі привітали близько 90 військових, які прибули з Трентона (Онтаріо) у міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», ‑ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 90 військовослужбовців ЗС Канади (більшість з яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії) приєднаються до своїх 60 колег, які вже перебувають в Україні.

Інструктори, які прибули, нині перебувають на обов’язковій 14-денній ізоляції, перш ніж долучитися до місії.

Нагадаємо, що у кінці березня цього року уряд Канади через коронавірус заявив, що тимчасово зменшує свій контингент інструкторів в Україні у рамках операції UNIFIER.