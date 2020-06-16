17 ножових поранень: стали відомі деталі вбивства знаменитого дослідника Визвольної боротьби

“Козацький Край” зібрав докупи відомі наразі деталі резонансного вбивства долідника української Визвольної боротьби Андрія Захаровича Тегерешвілі, яке сталося 11 червня у Городищі на Черкащині.

Як пише видання “Городищенські вісті”, вбивця вживав наркотики. За версією джерела журналістів у правоохоронних органах, напад скоїв, можливо розраховуючи викрасти гроші з пенсії, яку загиблий отримав саме того дня. При цьому наніс 17 ножових поранень, які спричинили загибель людини. Сліди злочину намагався приховати, вчинивши підпал у хаті-музеї, де проживав загиблий…

У офіційних повідомленнях поліції менш багатослівні щодо деталей зрочину – уточнюють лише, що вбивці 73-річного дослідника і колекціонера – всього 24 роки. Кухонний ніж, яким він наносив удари, знайдено в будинку, де скоєно злочин. Вбивця після скоєного намагався заховатися на території сусіднього району. Що саме встиг знищити вогонь хатнього підпалу – не уточнюється, так само, як і те, що саме хотів знищити (приховати) злочинець. Спеціалісти зі старовини й музейної справи висловлюють занепокоєння щодо того, чи уціліє колекція старовини, зібрана загиблим. Близьких родичів він не мав і в ідеалі опікуватися суворим обліком і збереженням артефактів мають державні органи…

Андрій Тегерешвілі писав вірші, а його прозові твори об’єднала авторська збірка “Диверсант Патарашвілі”. Значно більше його досліджень використали інші автори – і вони стали справжнім надбанням відновлених сторінок історії України…

Вбивство Андрія Тегерешвілі спричинило величезний резонанс в Україні – його прізвище у ці дні згадують ЗМІ всієї України. Знаменитий український письменник Василь Шкляр тепло відгукнувся про загиблого, як про справжнього Патріота України – адже саме дослідження цієї скромної, але обдарованої людини про отаманів Голого і братів Блажевських та про повстанську “Мліївську республіку” на Черкащині лягли в основу багатьох літературних творів і наукових монографій на тему Визвольної боротьби.