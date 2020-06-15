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Україна відновила міжнародне авіасполучення. Куди вже можна брати квитки?

Дата: 15.06.2020
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З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення. Перший рейс Мінськ – Київ прийняв аеропорт “Бориспіль”. Міністр інфраструктури розповів, коли, куди та які авіакомпанії планують відновити авіарейси.

 Усі пункти пропуску в аеропортах відкриті, написав у Tелеграмі очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій.

 Однак авіакомпаніям потрібен час, аби забезпечити продажі авіаквитків. Наразі аеропорти проводять роботу з компаніями щодо відновлення рейсів.

Перший рейс Мінськ – Київ 15 червня прийняв аеропорт “Бориспіль”.

Які рейси заплановані на найближчі дні

  • Lufthansa за маршрутом Франкфурт – Київ (Бориспіль) – Франкфурт;
  • KLM: Амстердам – Київ (Бориспіль) – Амстердам;
  • SWISS International Airlines: Цюрих – Київ (Бориспіль) – Цюрих;
  • Belavia: Мінськ – Київ (Бориспіль) – Мінськ.

Які компанії та коли відновлять польоти наступними

  • З 16 червня рейси відновить Wizz Air. Лоукостер літатиме з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії. Усі дозволи авіакомпанія вже отримала;
  • З 21 червня очікують відновлення рейсів Ryanair: з Києва до Барселони, Мадрида та Кракова. Дозволи на відновлення рейсів очікуються.
  • З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси мають намір українські авіакомпанії.

Криклій також закликав українців перевіряти інформацію щодо умов в’їзду громадян України до країн ЄС перед купівлею квитків.

https://24tv.ua

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