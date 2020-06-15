Україна відновила міжнародне авіасполучення. Куди вже можна брати квитки?

З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення. Перший рейс Мінськ – Київ прийняв аеропорт “Бориспіль”. Міністр інфраструктури розповів, коли, куди та які авіакомпанії планують відновити авіарейси.

Усі пункти пропуску в аеропортах відкриті, написав у Tелеграмі очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій.

Однак авіакомпаніям потрібен час, аби забезпечити продажі авіаквитків. Наразі аеропорти проводять роботу з компаніями щодо відновлення рейсів. Перший рейс Мінськ – Київ 15 червня прийняв аеропорт “Бориспіль”. Які рейси заплановані на найближчі дні Lufthansa за маршрутом Франкфурт – Київ (Бориспіль) – Франкфурт;

KLM: Амстердам – Київ (Бориспіль) – Амстердам;

SWISS International Airlines: Цюрих – Київ (Бориспіль) – Цюрих;

Belavia: Мінськ – Київ (Бориспіль) – Мінськ. Які компанії та коли відновлять польоти наступними З 16 червня рейси відновить Wizz Air. Лоукостер літатиме з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії. Усі дозволи авіакомпанія вже отримала;

З 21 червня очікують відновлення рейсів Ryanair: з Києва до Барселони, Мадрида та Кракова. Дозволи на відновлення рейсів очікуються.

З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси мають намір українські авіакомпанії. Криклій також закликав українців перевіряти інформацію щодо умов в’їзду громадян України до країн ЄС перед купівлею квитків.

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