Уперше до державних іспитів майбутніх офіцерів ЗСУ залучено підрозділ OPFOR

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки тривають державні випускні іспити для майбутніх командирів механізованих, танкових, артилерійських, інженерних підрозділів, а також фахівців із морально-психологічного забезпечення, які закінчують навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Особлива увага членів державної екзаменаційної комісії прикута до складання випускниками фахових дисциплін, що передбачають управління діями підрозділів відповідних родів військ. Уперше іспит з цієї дисципліни проходить із залученням штатного підрозділу позначення практичних дій противника – батальйону OPFOR. Нагадаємо, цей підрозділ входить до складу Міжнародного центру миротворчості та безпеки і є умовно-реальним ворогом для кожного військового підрозділу чи частини, які проводять вишкіл на Львівщині, зокрема із залученням міжнародних партнерів.

– Сьогодні підрозділ OPFOR підігрує курсантам-випускникам. Якщо у минулі роки під час складання іспиту випускники керували своїми молодшими товаришами, то сьогодні вони визначають завдання й контролюють їхнє виконання досвідченими військовослужбовцями, які мають і досвід бойових дій в АТО/ООС, і досвід участі в міжнародних миротворчих операціях, а найголовніше – чималу практику у підготовці частин і підрозділів, які прибувають на МЦМБ, аби навчатися з військовослужбовцями іноземних армій країн-партнерів. І це є дуже корисним з точки зору командирської підготовки. Щоб курсанти спробували свої сили, знання, вміння та навички в управлінні не колегами, а підготовленими фахівцями. Ще раз наголошу – це перший такий досвід в Національній академії, – розповів начальник кафедри тактики видового навчального закладу полковник Володимир Ожаревський.

За словами голови підкомісії полковника Миколи Журавльова, випускники показують досить чіткі й впевнені навички як в організації бою, так і безпосередньо в управлінні підрозділом під час виконання тих чи інших тактичних дій.

– Я побачив, як майбутні офіцери здійснювали марш на бойовій техніці, як колона долала засідку розвідувально-диверсійної групи противника, як виконувала маневр і знищувала ворога з ходу, як курсанти-випускники віддавали бойові накази і здійснювали орієнтування на місцевості. Мій висновок: вони готові до виконання завдань за призначенням і за посадою, – додав полковник Микола Журавльов.

До речі, перед безпосереднім проведенням державних іспитів на полігоні було обладнано новий взводний опорний пункт в районі гори Парипси.

– Цей ВОП облаштовано в повній відповідності до вимог бойового статуту Сухопутних військ Збройних Сил України з дотриманням всіх тактичних нормативів. І він дає змогу нашим вихованцям повною мірою усвідомлювати, як виглядає їхній командний пункт і прихисток у реальних умовах ведення бойових дій, – зазначив полковник Володимир Ожаревський.

Наразі державні іспити на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки тривають.

АрміяInform