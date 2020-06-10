Український фільм став абсолютним переможцем міжнародного кінофестивалю для дітей та підлітків

Переможцем 7-го міжнародного кінофестивалю для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», який цьогоріч проходив онлайн, став український фільм «Фокстер & Макс».
Про це повідомляє організатор кінофестивалю — компанія «Артхаус Трафік»
«Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка — цього року переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка», — йдеться у повідомленні.
Стрічка «Фокстер & Макс», яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями, набрала за результатами голосування 4,74 бала з 5.
Друге місце посів австралійський сімейний фільм «Мій друг містер Персіваль» з 4,70 балами. Його прокат в українських кінотеатрах запланований на 23 липня.
На третьому місці німецька стрічка «Тім Талер, або Проданий сміх», вона отримала 4,69 бала.
Нагадаємо, цьогоріч через карантин і коронавірус «Чілдрен Кінофест» проходив онлайн з 29 травня по 7 червня.