﻿

Український фільм став абсолютним переможцем міжнародного кінофестивалю для дітей та підлітків

Дата: 10.06.2020
Автор:

Переможцем 7-го міжнародного кінофестивалю для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», який цьогоріч проходив онлайн, став український фільм «Фокстер & Макс».

Про це повідомляє організатор кінофестивалю — компанія «Артхаус Трафік»

«Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка — цього року переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка», — йдеться у повідомленні.

Стрічка «Фокстер & Макс», яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями, набрала за результатами голосування 4,74 бала з 5.

Друге місце посів австралійський сімейний фільм «Мій друг містер Персіваль» з 4,70 балами. Його прокат в українських кінотеатрах запланований на 23 липня.

На третьому місці німецька стрічка «Тім Талер, або Проданий сміх», вона отримала 4,69 бала.

Нагадаємо, цьогоріч через карантин і коронавірус «Чілдрен Кінофест» проходив онлайн з 29 травня по 7 червня.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру