Український фільм став абсолютним переможцем міжнародного кінофестивалю для дітей та підлітків

Переможцем 7-го міжнародного кінофестивалю для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», який цьогоріч проходив онлайн, став український фільм «Фокстер & Макс».

Про це повідомляє організатор кінофестивалю — компанія «Артхаус Трафік»

«Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка — цього року переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка», — йдеться у повідомленні.

Стрічка «Фокстер & Макс», яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями, набрала за результатами голосування 4,74 бала з 5.