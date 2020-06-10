У Гаазі відновився суд над російськими терористами і їхніми поплічниками, які збили мирний літак над українським Донбасом

У Нідерландах відновився процес щодо збитого пасажирського літака MH17 над Донбасом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суддя заявив, що суд хотів долучити до справи засекречені супутникові знімки, на яких зафіксовано запуск ракети по літаку і таким чином, розсекретити їх.

За його словами, прокуратура Нідерландів відправила відповідний запит у США ще у 2014 році, а у відповідь отримала меморандум з описом знімків і технічною інформацією до них.

Прокурор дійшов висновку, що меморандум був підтриманий іншими джерелами, з якими він ознайомився. Він також запросив, щоб його висновки були долучені до досьє.

«Влада США проінформувала про те, що не може надати додаткові дані щодо запуску ракети на додаток до цього меморандуму», – сказав головний суддя.

Таким чином, за його словами, меморандум, наданий США, і висновок прокурора Нідерландів по боротьбі з тероризмом були долучені до матеріалів справи.

Адвокати росіянина Олега Пулатова під час свого виступу заявили, що домагатимуться відстрочки слухань по суті, оскільки, за їхніми словами, обмеження через пандемію в Нідерландах не дозволили повною мірою ознайомитися з матеріалами справи, а також злітати в Росію, щоб порадитися з підзахисним.

Вірус та суд

Епідемія коронавірусу поки не зупинила процес в Нідерландах.

Перший блок попередніх слухань в окружному суді Гааги відбувся в березні. Причому тоді наприкінці родичі жертв і журналісти не могли бути на ньому присутні через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Тепер їм знову дозволили бути присутніми на судовому процесі, але обмежили кількість місць в пресцентрі й в залі судового комплексу на околиці амстердамського аеропорту «Схіпхол», де проходить процес. Як і раніше, пряму трансляцію з англійським перекладом можна дивитися в інтернеті.

Заява України

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов, який очолив Міжнародну слідчу групу від України у справі MH17, зазначив, що у блоці слухань, що попередньо триватимуть до 3 липня, заплановані комунікації між сторонами.

«За попередньою інформацією прокуратури Нідерландів, у цьому блоці слухань, що триватиме до 3 липня, заплановані комунікації між сторонами. Прокурори також цього разу зроблять деякі попередні висновки, покажуть низку візуалізацій, що роз‘яснюють деталі розслідування. Але хочу звернути увагу, що прокурори на цьому етапі все ж не надаватимуть детально всі докази в суді», – сказав Мамедов.

Він також зазначив, що карантинні заходи внесли свої корективи в процес слухань, але суд все ж таки йде в попередньо запланованому графіку.

«Впевнений, день за днем ми наближаємося до відповіді на запитання хто винен. Водночас і ми, на національному рівні, і в рамках Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), будемо продовжувати розслідування, щоб всі винні в трагедії понесли відповідальність», – наголосив Мамедов.

Процес

Міжнародне розслідування, очолюване Нідерландами, дійшло висновку, що Боїнґ-777 Малайзійських авіаліній, який 17 липня 2014 року летів з Амстердама до Куала Лумпура, був уражений російською ракетою з установки «Бук», завезеною на українську територію для підтримки збройних формувань так званої «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки».

Суд над чотирма особами, яких нідерландська прокуратура обвинуватила в організації транспортування ракетної установки, у застосуванні її та вивезенні назад до Росії, почався 9 березня 2020 року.

Жоден з них не з’явився на процес, але закони Нідерландів передбачають можливість судити підозрюваних заочно.​

Обвинувачені:

Ігор Гіркін, громадянин Росії, службовець російської Федеральної служби безпеки у відставці, який називав себе “міністром оборони ДНР”.

Сергій Дубінський, громадянин Росії, відставний службовець Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

Олег Пулатов, громадянин Росії, відставний офіцер російської армії.

Леонід Харченко, громадянин України, командувач підрозділом розвідки “ДНР”.

Лише Олега Пулатова на процесі офіційно представляють адвокати.

Одним з ключових питань суду є те, чи буде розкритий повний ланцюг причетних, і чи будуть висунуті обвинувачення іншим підозрюваним.

З виступів представників прокуратури у березні стало відомо, що їм вдалося заручитися свідченнями осіб, які ймовірно були очевидцями і можливо учасниками подій пов’язаних зі збиттям MH17.

Прокуратура наголосила на збереженні анонімності свідків і їх захисті, вказавши, що Росія і зокрема російські спецслужби становлять для тих людей загрозу.

Український мілітарний портал