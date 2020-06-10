Спецпризначенці “Азову” спільно з підрозділами ЗСУ продемонстрували готовність зупинити ворога і різко перейти у контрнаступ…

На військовому полігоні поблизу Маріуполя відбулися ротні тактичні навчання. У навчаннях брали участь бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» (ОЗСП “Азов”, формування Національної гвардії України), додатково були задіяні вертольоти 18-ї окремої бригади армійської авіації (18 ОБрАА).



Про це повідомляє оперативне командування “Схід”.

За легендою навчань, ворог погрожує щодо негайного застосування резервів, після нетривалого часу противник вдається до активних наступальних дій й захоплює один із взводних опорних пунктів.

З початком активної фази навчань, розгортаються справжні “бойові” дії, в ході яких підрозділи надають відповідь: після проведення контрбатарейної боротьби з ворожою артилерією, ланка вертольотів армійської авіації разом з підрозділами артилерії наносить вогневе ураження ворогу та зупиняє противника.

Потім ротна тактична група окремого підрозділу наносить вогневе ураження противнику та успішно переходить у контратаку.

Окрім цього, в ході вишколу особовий склад ОЗСП “Азов”діяв в умовах постійного застосування противником радіоперешкод, а головному дозору групи доводилося знищувати або ж відбивати напади кількох диверсійно-розвідувальних груп противника.

В ході “бою” медичний підрозділ провів комплекс заходів з “евакуації” “пораненого”, а підрозділ технічного забезпечення під прикриттям своїх військ терміново рятував з поля “бою” пошкоджену бронетехніку.

“У разі наступу реального противника, наші підрозділи готові надати рішучу та адекватну відповідь на зухвалі та необдумані дії окупанта.” – підкреслив заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак.