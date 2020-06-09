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ВМС України та Румунії провели спільні військові навчання у Чорному морі

Дата: 09.06.2020
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Військово-морські сили України та Румунії спільно провели навчання у Чорному морі.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

В акваторії Чорного моря відбулися спільне тренування типу «PASSEX» за участю патрульного катеру України «Старобільськ» (Р191) та корвету Румунії «Contraamiral Horia Macellariu» (F-265).

Основна увага приділялась удосконаленню навичок та дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі корабельних груп.

«Кораблі відпрацювали ускладнене і тактичне маневрування в морі, вправлялись у встановленні та веденні зв’язку відповідно до стандартів НАТО», — зазначив командир патрульного катеру «Старобільськ» старший лейтенант Павло Гладченко.

Також, за підтримки української авіації, яка імітувала напад на кораблі, військові моряки відпрацювали дії екіпажу з протиповітряної оборони під час повітряного нападу.

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