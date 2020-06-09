У пісках Херсонщини пройшли змагання на звання найкращого снайпера морської піхоти

Морські піхотинці на Херсонщині провели змагання на звання найкращого снайпера та найкращої снайперської пари.

Про це повідомляє АрміяInform.

Основна мета змагань – підвищення майстерності снайперів підрозділів морської піхоти.

Участь брали снайпери морської піхоти з 36-ї окремої бригади, 35-ї окремої бригади та 503-го окремого батальйону.

Протягом усього періоду учасники відпрацьовували тактичні вправи, бойову роботу снайперських пар за різних умов, орієнтування на закритій та відкритій місцевостях.

Змагання снайперів морської піхоти. Фото: Командування МПЗмагання снайперів морської піхоти. Фото: Командування МП

Наприкінці було проведено снайперський турнір. Вправи зі стрільби виконували зі штатної зброї, що закріплена за військовими.

«Щоразу вправи та вимоги до їхнього виконання суттєво ускладнюють.На цьому турнірі оцінювали «ювелірну роботу» снайперів на коротких і середніх дистанціях», — розповідає командування морської піхоти.

Відзначається, що команда снайперів 36-ї бригади посіла перше місце у змаганнях на «Кращу снайперську пару» серед підрозділів командування морської піхоти ВМС ЗС України.

За результатами змагань три найкращі снайперські пари були нагороджені кубками, медалями та грамотами.