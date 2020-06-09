У окупантів ОРДЛО – переляк з-за шахтарів, які піднялися за свої права

У ОРДЛО підняли по тривозі підрозділи «народної міліції» і масово блокують мобільний зв’язок і соцмережі.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net. Зазначається, що до таких заходів “ватажки республіки” вдалися через масові протести.

За його словами, «збройні сили ЛНР» наведено в «бойову готовність» з-за масового розміщення агітаційних листівок на Антрациті і Слов’яносербську з закликами до перевороту, бунтарства, відмови виходити на роботу працівників вугільної та медичної промисловості, а також інших установ.

Анатолій Штефан показав, як виглядають такі листівки. “Шахтар, стоїмо до кінця. Пасічник, де наші гроші?”, – написано на них.

Жителі тимчасово окупованих територій повідомляють, що у них почали блокувати зв’язок і соціальні мережі.

«В ОРЛО з учорашнього вечора вирішили закрити доступ до Вконтакте, без впн ніхто не може зайти. Водафон заглушили ще раніше. Цікава життя в молодій та народній», «У нас реально заблочено досі Вк, через Впн, аннонимазеры не відкриває, тільки через TOR)) Все – тільки б з шахти, де страйкують гірники, не пройшла інформація, не дарма її різко “в карантин” взяли», – пишуть в мережі 8 червня.

При цьому, те, що відбувається, також пов’язують з можливим наступом російських військових. Також собщается, що закривають цілі міста.

«Глушать засоби зв’язку, не інакше як русня драпати зібралася))) ну або навпаки наступати», «Зараз древнім шахтарям пояснять, що вимагати зарплату не по-братськи і взагалі їсти шкідливо», “Нагнали зараз військових, твориться дуже жахливе. Щоб інші шахтарі не приїхали до них на допомогу, закрили міста Ровеньки і Антрацит”, – коментують повідомлення в мережі.

Відзначимо, що в останні час на окупованих територіях протести через невиплати зарплат і низький рівень життя частішають.

Politeka.net