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У Холодному Яру знайдено таємничу печеру…

Дата: 09.06.2020
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У Холодному Яру на Черкащині таємничих підземних споруд не бракувало в усі часи: від печер ченців Мотриного монастиря – до землянок холодноярських повстанців початку ХХ століття… Минулими вихідними мандрівник і знавець військової історії з Черкас Михайло Шитко разом з однодумцями-дослідниками у глибокому яру на Чигиринщині виявив ще одну загадкову старовинну печеру, причому зі слідами від вогню на стінах, повідомляє “Козацький Край”.

Враховуючи вузький лаз, зручний для маскування, і місце розташування (наразі воно не деталізується) підземна споруда цілком  могла бути криївкою повстанців Холодного Яру часів отаманів Чучупаки і Чорного Ворона. Вагоме фахове слово мають сказати історики, які потраплять до цієї місцини під час наступної експедиції, проте вже зараз можна говорити: Холодний Яр зберігає ще безліч таємниць…

Олександр БРАВАДА

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