В Україні тривають зйомки 90 фільмів за підтримки Держкіно

В Україні наразі виробляють 90 кінофільмів за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Держкіно.

“Протягом останніх років сучасний український кінематограф пройшов значний етап становлення та розвитку: сьогодні у кіногалузі України існує вже достатня кількість компаній-виробників, які створюють українське кіно без залучення державних коштів. Державне агентство України з питань кіно є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері кінематографії, тому від себе можемо говорити лише про ті проекти, які створюють за підтримки Держкіно. Отже, станом на 3 червня 2020 року, у виробництві перебувають 90 фільмів, що створюються за підтримки Державного агентства України з питань кіно”, – йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що з них:

- 34 повнометражні ігрові фільми;

- 15 короткометражних фільмів;

- 26 неігрових фільмів;

- 15 анімаційних стрічок.

Зазначено, що наразі працюють над такими українськими кінострічками, як “Бульмастиф”, “Народжені квітнем”, “Шлях самурая”, “Ключі”, “Папині кросівки”, “Дім”, “Паперушка”, “Будинок слова”, “Сіль для моря”, “Побачення по-італійськи”, “Залізні метелики”, “Привоз” та “Я, “Побєда” і Берлін” та інші.

Також йде робота над мультфільмами “Мавка. Лісова пісня”, “Слоуни”, “Моргенштерн Діви Марії” та іншими.