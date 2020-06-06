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Вибір українців: якщо політичний союз – то Європейський, якщо військовий – то НАТО

Дата: 06.06.2020
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Понад 40% українців вважають, що Україна має вступити до Європейського союзу та стати членом Північноатлантичного альянсу. 

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Зокрема, 46,1% респондентів вважають, що Україна має йти у напрямку вступу до Євросоюзу, 28,3% опитаних відповіли, що країна має залишитися самостійною і не приєднуватися до жодного союзу, ще 13,1% – виступили за вступ України до Євразійського економічного союзу.

41,9% респондентів вважаються, що Україна має прагнути стати членом НАТО, 34,7% вважають, що держава має бути нейтральною.

 Всього лише 12% опитаних хотіли б бачити Україну в Організації договору про колективну безпеку, куди входить Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія.

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