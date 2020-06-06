Управління стратегічних комунікацій ЗСУ створено для протидії інформаційним загрозам з боку ворогів України

У Збройних Силах України створили Управління стратегічних комунікацій.

Про завдання, які перед собою ставить новостворений підрозділ, АрміяInform розповів його керівник – полковник Андрій Островський.

У процесі трансформації системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління ЗС України нещодавно створили низку нових командувань різних напрямів. Одним з важливих елементів цих масштабних змін, які реалізують у Збройних Сил України, є створення Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Система стратегічних комунікацій Збройних Сил України покликана працювати на підтримання національних інтересів України. Сьогодні її найважливіше значення полягає в протидії агресивним інформаційним впливам Російської Федерації. Аби така діяльність була злагодженою на всіх рівнях і максимально ефективною, на нове Управління стратегічних комунікацій покладена організація заходів реалізації єдиної інформаційної політики щодо Збройних Сил України.

– Реформа управлінської військової ланки в інформаційній сфері є однією з ключових. Сьогодні ми вже говоримо про її практичну реалізацію: формування повноцінної системи стратегічних комунікацій, здатної об’єднати бачення наших західних партнерів, власний досвід і реальні потреби українського війська у найближчій перспективі. При цьому враховуються набуті за попередні роки знання та уміння в цій галузі, а також обсяг завдань, що постійно зростає, щодо проактивної комунікації на противагу інформаційним загрозам з боку противників української державності, – зазначив начальник Управління стратегічних комунікацій полковник Андрій Островський.

Управління стратегічних комунікацій стане ще одним етапом посилення українськими силовими структурами протидії ворогам на інформаційному фронті.

Функціонально Управління призначене для безпосередньої організації, координації та синхронізації заходів стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Нагадаємо, що згідно з Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік, пріоритетною ціллю 2.2.5 визначено здійснення силами оборони стратегічних комунікацій відповідно до європейських та євроатлантичних принципів і підходів. Для її реалізації передбачено виконання низки завдань, про які детальніше можна ознайомитись у документі.