Український фільм про війну здобув перемогу на міжнародному кінофестивалі у США

Короткометражна стрічка 22-річної української режисерки перемогла у номінації «Найкращий режисерський дебют» у Лос-Анджелеському фестивалі «ТОП-Шортс». Фільм «Якщо було завтра» підіймає теми вибору і війни.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Якщо було завтра» дуже незвичайна стрічка, де немає діалогів чи хронологічного сюжету. Перед головним героєм, військовим, відкриваються різні двері – вибори. І за кожними дверима інший розвиток життя й інші можливості.

Авторка ідеї, сценаристка і режисерка – студентка школи мистецтв Нью- Йоркського університету, українка Анастасія Євченко. Каже, задум фільму з’явився після відвідин виставки художниці сюрреаліста Доротеї Таннінг.

«Я помітила картину «Народження», яка зображає цей нескінченний коридор дверей. Я почала думати, що це може означати? І тоді я зрозуміла, що я б хотіла підійти до створення фільму як сюрреаліст», – розповідає Анастасія Євченко.

І хоча сюрреалізм нагадує сни – тема, яку обрано для фільму, вкрай реалістична. Це війна, а саме, які двері вона відкриває чи закриває.

«Якби не було війни, у солдата були б двері відкриті, всі можливості, але через війну він має ці всі проблеми», – зазначила Анастасія.

Зйомки фільму проходили в Україні поблизу Києва, і вся команда стрічки – українці. Головні ролі зіграли молоді українські актори Вікторія Левченко й Олексій Олексюк.

Прем’єра короткометражки відбулася в Італії на міжнародному фестивалі у Мілані, де Вікторія отримала нагороду за найкращу жіночу роль.

Режисерка фільму зізнається, хоч і вчиться у Нью-Йорку, цю історію могла уявити лише знятою на Батьківщині.

«Це моє ДНК, це моя Батьківщина, я не відчуваю себе ніде, як тут, це чудове місце, чудові люди й чудова культура. Тут багато історій, які заслуговують на те, щоб їх розповіли», – наголосила Анастасія Євченко.

Стрічка «Якщо було завтра» здобула нагороду в номінації «Кращий експериментальний фільм у Парижі», а також у категоріях за найкращу режисуру, сценарій і монтаж на фестивалі у Ніцці.

Попри пандемію, фільм продовжує брати участь у фестивалях, і у жовтні братиме участь у міжнародному кінофестивалі у Франції.