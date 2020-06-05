Україна отримала багатомільйонний контракт на ремонт літаків-заправників для ВПС Пакистану

Державна компанія “Укрспецекспорт” оголошено переможцем багатомільйонного тендеру на ремонт літака-заправника Іл-78.

Про це повідомляє пресцентр ДК “Укроборонпром”.

За результатами тендеру ДК “Укрспецекспорт” уклало з Управлінням закупок ВПС Пакистану контракт на ремонт військових літаків.

Роботи за контрактом виконуватиме підприємство ДК “Укроборонпром” – ДП “Миколаївський авіаремонтний завод”.

Також українська сторона отримала підтвердження намірів ВПС Пакистану укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання першого контракту.

Загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 млн доларів США.

“У березні цього року Пакистан відвідав командувач ПС ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов, що стало відправною точкою розвитку двосторонніх відносин у цій сфері. Реалізація вказаних контрактів дозволить завантажити роботою українське авіаремонтне підприємство”, – розповів директор ДК “Укрспецекспорт” Вадим Ноздря.

Іл-78 — призначений для дозаправки у повітрі військових літаків. Також може використовуватися як військово-транспортний літак.

Нагадаємо, державна компанія “Укрспецекспорт” входить до складу ДК “Укроборонпром”.