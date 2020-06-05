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Колюча “Акація” з “Холодного Яру”: самохідні гаубиці знаменитого підрозділу ЗСУ провели навчання

Дата: 05.06.2020
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Артилеристи 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» провели навчання.

Про це повідомляє 93-тя ОМБр.

Для навчань використовували самохідну 152-мм дивізійну гаубицю 2С3 «Акація». Навчання артилеристів бригади розпочалося з відпрацювання маршу та розгортання артилерії в районі вогневих позицій. Далі відпрацьовувалась підготовка до ведення вогню та швидке переміщення самохідних артустановок до інших вогневих позицій. Додатково холодноярівці провели навчання з надання першої допомоги у разі поранення членів екіпажу.

«Артилерія часто є тим останнім аргументом, який примушує ворога вгамуватися й надовго припинити масовані обстріли та спроби атак і проривів», — розповідають у бригаді.

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