Вертолітники українського контингенту Місії ООН в Конго показали відео буднів служби у небі над Африкою

Вертолітники українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго показали захопливе відео польотів на гелікоптерах над мальовничими пейзажами країни.

Зокрема, на ролику видно, як гелікоптер пролітає над джунглями, летить низько над річкою, мало не торкаючись води та зависає над кратером вулкану.

З грудня 2019 року діє вже 11-та ротація 18-го окремого вертолітного загону у Конго. Екіпажі вертольотів Мі-8 та Мі-24 дислокуються у провінції Північне Ківу, на аеродромах Гома, Бунія та Букаву. Загалом у Конго перебуває 250 українських миротворців. Серед основних завдань для українського національного контингенту залишаються підтримка та прикриття з повітря військ Місії у ході проведення миротворчих операцій, а також медичне транспортування, допомога у передислокації контингентів інших країн, доставка у різні куточки регіону гуманітарних вантажів, харчових продуктів, медикаментів тощо.

Враховуючи транспортну інфраструктуру країни, повітряний транспорт є чи не єдиним засобом зв’язку між невеличкими поселеннями у непрохідних джунглях та цивілізацією.

Серед вертольотів українського контингенту Місії ООН в Конго є той, який називають «Легендою»: він прославився у серпні 2014-го року під час боїв за Савур-Могилу. Вертоліт, який вивозив поранених, потрапив під обстріл проросійських терористів, отримав 74 пробоїни від куль. 24 з них потрапили в кабіну – загинув штурман, були поранені командир екіпажу і бортовий технік. Бортові стрільці придушили вогнем ворожий обстріл, а поранений командир зумів вивести вертоліт і посадити його на відносно безпечному майданчику – на той час відмовив один з двигунів, зник зв’язок і витекло паливо з пробитого бака. Та вертоліт відремонтували і він знову повернувся у стрій – з 2019 року він у Конго, але готовий «попрацювати» у будь-якій іншій точці, вказаній на карті командуванням ЗСУ…

“Цього року збройних сутичок та обстрілів з боку місцевих бандформувань не було”, – розповів у коментарі Gazeta.ua помічник командира 18-го окремого вертолітного загону по звязкам з ЗМІ майор Ігор Бороздюк. Також на тлі загальносвітового карантину українські військові щодня залучені до інформування щодо протидії поширення коронавірусу. За словами командира загону, під час виконання завдань екіпажі вертольотів обов’язково проводять температурний скринінг пасажирів і використовують індивідуальні засоби захисту. Щоразу після виконання завдань медична служба проводить дезінфекцію салонів вертольотів.