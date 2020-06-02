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Десантно-штурмова бригада “Холодний Яр” відпрацювала нанесення удару “в умовах обмеженого часу і за різких змін обставин”

Дата: 02.06.2020
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Десантно-штурмові війська провели командно-штабні навчання.

Про це повідомляє 95 ОДШБр “Холодний Яр”.

Навчання десантно-штурмова бригада проводила з застосуванням БТР-3ДА, бронемашин Козак-2, станцій супутникового зв’язку ЗТК-1/C.

У ході командно-штабних навчань відпрацьовано порядок взаємодії органів управління, питання злагодженості та оперативності, спроможність здійснювати ефективне планування, застосування підрозділів та управління визначеними силами й засобами в умовах обмеженого часу та за різких змін обставин.

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